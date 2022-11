De retour en Ligue 1 cette saison dans le club de l’AJ Auxerre, Kays Ruiz-Atil pourrait bel et bien rejoindre la sélection marocaine.

Joueur de l’AJ Auxerre et passé par l’équipe de France U19 et U20, Kays Ruiz-Atil va jouer pour la sélection du Maroc. Le milieu de terrain de 20 ans a annoncé l’information sur ses réseaux sociaux. Peu utilisé cette saison par le club bourguignon et auteur de seulement un seul match en Ligue 1 (contre l’OL), Kays Ruiz-Atil a très peu de chance de participer à la Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas. Toutefois, il a été appelé chez les U23 marocains pour un stage de préparation. Mais sans nul doute que Ruiz-Atil jouera un rôle important chez les A dans les années à venir.