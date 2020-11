Aujourd’hui défenseur central de Leicester en Angleterre, Wesley Fofana (19 ans) possède de très grosses ambitions.

Passé et révélé à l’AS Saint-Etienne le tricolore envisage de se faire connaître en Angleterre et souhaite faire une très grande saison avec les Foxes. « L’équipe m’a mis à l’aise, je me sens bien, mes performances sont encore plus mises en avant. La saison va être encore longue. Il y a encore beaucoup de matchs. Je n’ai rien fait encore, je dois continuer à bosser, à prouver. J’espère mettre l’Angleterre à terre », a plaisanté la recrue invité sur la chaîne « Telefoot ».

Pour le moment, Leicester et Fofana sont en tête de la Premier League après un nouveau succès ce dimanche contre Wolverhampton.