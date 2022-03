Ancien joueur du Paris Saint-Germain Christopher Nkunku est devenu l’élément fort du RB Leipzig et aujourd’hui sa cote a totalement explosée.

Très en forme avec le RB Leipzig cette saison et un temps annoncé chez les Léopards de la RD Congo, Christopher Nkunku serait dans le viseur de plusieurs grandes écuries européennes. Mais pour l’avoir, les clubs intéressés n’auront pas la tâche facile. A en croire les informations de Bild, Leipzig demanderait 75 millions d’euros pour laisser partir Nkunku. Formé au PSG, le joueur de 24 ans a inscrit 25 buts et délivré 13 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. Sa vente sera une belle affaire pour Leipzig qui l’avait acheté en 2019 contre 13 millions d’euros. Selon Bild, le Bayern Munich serait intéressé, tout comme la Juventus de Turin et Manchester United.

