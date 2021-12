Très proche de rejoindre l’OM à deux reprises en 2020, M’baye Niang n’a jamais vu son rêve s’exaucer. Alors qu’il brillait avec le Stade Rennais, l’attaquant de 27 ans tente aujourd’hui de se relancer à Bordeaux. Une situation qu’il a expliqué dans les colonnes du Sud Ouest.

« Cet épisode a cassé quelque chose. Je ne me suis pas caché. La moindre des choses, c’était de dire la vérité, pas de faire un coup en douce, pour que le club ait le temps de se retourner. Certains me disaient que Rennes jouait la Ligue des Champions mais je ne partais pas parce que Rennes était nul. J’ai toujours voulu jouer à Marseille, je l’ai toujours dit. Je sentais que c’était le moment pour moi. J’avais eu une discussion avec Zubizarreta, le directeur sportif.

Quand ça ne s’est pas fait, pour X ou Y raisons, j’ai senti qu’à Rennes, on ne me regardait plus de la même façon. Ça ne m’a d’abord pas gêné, j’ai rejoué, mais en janvier j’ai senti que c’était la fin. Je n’avais plus la flamme », a expliqué Niang dans les colonnes du journal Sud Ouest.