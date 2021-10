Bonne nouvelle pour le FC Séville qui va prolonger le contrat de son défenseur central brésilien Diego Carlos.

C’est même l’ancien joueur du FC Nantes qui a précisé dans les colonnes de « AS » qu’il allait prolonger son bail avec les Andalous, alors que son contrat court toujours jusqu’en 2024. « Les papiers sont sur la table, nous devons juste décider des détails comme quand ce sera annoncé. Je veux faire de belles choses à Séville, aider ce club à aller le plus loin possible dans son histoire. » Depuis son arrivée en Espagne, le solide roc auriverde a disputé 98 matchs toutes compétitions confondues et marqué trois buts, pour sept apparitions depuis le lancement de la saison 2021-2022.