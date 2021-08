Aujourd’hui consultant pour Prime Video, Benoît Cheyrou a commenté le match entre Montpellier et l’Olympique de Marseille ce dimanche soir.

Une victoire 3 buts à 2 arrachée par les hommes de Jorge Sampaoli sur la pelouse de la Mosson avec une très belle prestation de l’ailier américain Konrad de la Fuente. Première en championnat validée par Benoît Cheyrou. « Je me suis régalé avec Konrad de la Fuente dès le départ. C’est le retour des ailiers et on sent que c’est une consigne de Jorge Sampaoli de bouffer la ligne, de rester bien écartés pour travailler sur la largeur, par exemple pour créer de l’espace au milieu pour Gerson ou Guendouzi. (…) Et quand tu as De la Fuente qui part en un contre un, ça fait des dégâts. » A confié l’ex-milieu à « La Provence. »