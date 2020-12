Annoncé sur le départ de Leicester City l’été dernier, Islam Slimani est finalement resté en Premier League. Peu utilisé et en manque de temps de jeu, l’international Algérien devrait quitter le club anglais cet hiver.

Selon les informations de Foot Mercato, l’ancien attaquant de l’AS Monaco serait suivi par des clubs dans le Golfe. Des contacts auraient même été établis avec son agent et un transfert dans les prochaines semaines n’est pas à exclure. En fin de contrat en juin 2021 chez les Foxes, il n’entre plus dans les plans de son entraîneur Brendan Rodgers. Cette saison, l’international algérien n’a fait qu’une seule apparition en Premier League et évolue avec l’équipe réserve des Foxes.

Un temps annoncé à Lyon lors de la fin du mercato estival dernier, Slimani pourrait se relancer dans un pays exotique et ainsi postuler à une nouvelle convocation avec l’équipe nationale algérienne. Affaire à suivre…