La rivalité entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma n’est pas facile à gérer à Paris. Cette situation fait d’ailleurs beaucoup parler, au-delà des frontières. Le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer a par exemple été amené à donner son avis dans une interview accordée au journal Bild am Sonntag.

« C’est une situation difficile. A Barcelone, c’était la même chose avec Marc-André ter Stegen et Claudio Bravo. L’un jouait en coupe nationale et en Ligue des Champions, et l’autre jouait le championnat. Pour moi, il est important d’avoir du rythme. », a-t-il déclaré.

À 22 ans, 7 mois et 15 jours, Donnarumma est devenu le plus jeune Italien à porter le brassard de la sélection nationale ce samedi, depuis Gianni Rivera qui l’avait porté le 18 avril 1965.