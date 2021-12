L’ancien Barcelonais Junior Firpo a passé ses nerfs dans les médias sur Ronald Koeman.

Transféré vers Leeds l’été dernier, Junior Firpo n’a pas gardé un très bon souvenir du FC Barcelone… ou plutôt de son entraîneur là-bas. Dans un entretien accordé à la Cadena SER, le latéral espagnol a lâché ses quatre vérités au sujet de Ronald Koeman, renvoyé du club catalan en octobre dernier.

« J’ai perdu mon enthousiasme pour le football et j’ai réalisé l’importance de la famille. Il y avait des choses avec Ronald Koeman que je ne comprenais pas, et à certains moments, il y avait un manque de respect pour moi et mes coéquipiers. Je ne comprends pas que le lendemain d’un match, alors que nous, les remplaçants, nous nous entraînions, il soit resté dans sa chambre. Si je suis remplaçant et que je dois vous montrer des choses… Je lui ai demandé des explications, et il a commencé à me mentir. À ce moment-là, pourquoi je continuais à lui demander des explications ? Il me dit des choses qui n’ont pas de sens, comme que je m’entraîne mal, que je contamine le groupe… Demandez à qui vous voulez, et voyez si l’un des membres de l’équipe dit la même chose de moi. Je ne sais pas ce que cela signifie que je contamine le groupe, je suppose que cela se réfère à mon attitude. Je ne sais pas dans quel sens un jeune qui vient d’arriver va contaminer un groupe qui a tout gagné et qui est là depuis toujours. Mon opinion ne va pas changer leur façon de s’entraîner ou quoi que ce soit d’autre. »