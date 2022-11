Fatigué de sa situation et alors que sa relation avec Erik Ten Hag est brisée, Cristiano Ronaldo quittera Manchester United. Il est trop tard pour le regretter.

Cristiano Ronaldo traîne son spleen dans les couloirs de Manchester United. Une tendance lancée l’été dernier qui ne cesse, depuis, d’être confirmée. Sa relation avec Erik Ten Hag ne tient qu’à un fil et s’il y a eu de nombreuses spéculations sur son avenir ce n’est pas pour rien. Loin de son meilleur niveau, le Portugais semble avoir été touché par l’arrivée du technicien néerlandais, par ses méthodes ainsi que par son nouveau statut. Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo avait souhaité quitter les Reds Devils afin de dénicher une nouvelle écurie qui disputait la Ligue des Champions. Un objectif qui n’a pas été atteint. S’il essaie de s’épanouir professionnellement parlant, il n’aurait qu’une seule idée en tête, son départ.

Un divorce consommé que la sœur de Cristiano Ronaldo confirme en personne sur ses réseaux sociaux. Cette dernière a mentionné un article évoquant la possibilité de voir son frère poursuivre à Manchester United avec les mots suivants : « Il est déjà trop tard. » Des paroles lourdes de sens visant clairement la direction des Reds Devils. Le Portugais de 37 ans a pris une décision ferme et définitive. Son départ n’est plus qu’une question de temps et il est désormais impossible, pour l’écurie britannique, de faire machine arrière.