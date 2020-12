Cela devrait se confirmer dans les prochains jours, Mediapro va perdre les droits des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Canal+ et son partenaire BeIn Sports vont sauver le football français.

Selon les informations de RMC Sport, c’est Canal+ et son partenaire BeIn Sports qui vont rafler l’ensemble des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu’à la fin de saison. Le CA de la LFP devrait choisir dans les prochains jours l’option « douce ». C’est à dire un désengagement total de Mediapro en France avec une perte des droits TV sans poursuite judiciaire. Au total, Mediapro a refusé de payer plus de 324 millions d’euros, en octobre 172,3 millions d’euros et en décembre 152,5 millions d’euros.

Dixit la radio RMC, Canal+ et BeIN Sports vont arriver comme les sauveurs du football français. « Dans les deux entreprises, des messages aux collaborateurs demandant de « se tenir prêt » ont été passés », indique RMC dans son article. L’annonce de la perte des droits par Mediapro devrait intervenir avant le 18 décembre, date de la fin de la conciliation entre la LFP et le groupe sino-espagnol. Cette annonce devrait aussi signifier la fin de Téléfoot La Chaîne, antenne lancée par Mediapro fin août pour diffuser l’ensemble des rencontres.