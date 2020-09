Daniel Riolo est revenu sur le niveau de jeu de l’équipe de France sous Didier Deschamps. Le consultant de RMC estime que les Bleus ont une force de caractère et “une capacité de résilience” pour faire face à toutes les épreuves.

“La première fois, tu pourrais te dire que c’est de la chance. Le problème, c’est que ce n’est pas la première fois. Il y a énormément de matchs que fait cette équipe où elle est techniquement faible dans les mouvements et dans les transmissions. L’équipe subit beaucoup mais ce n’est pas de la chance quand tu reproduis ce schéma. Ils ont été dominés pendant la première période. Et tu finis par mener deux buts à un. Cette équipe a une capacité de résilience. Ils arrivent toujours à se serrer les coudes et à s’en sortir. Cela ne me plait pas, je m’ennuie mais c’est un travail. Deschamps le fait comme personne. Cette équipe de France est injouable. Comment tu peux bouger cette équipe ? Qui peut le faire ? Combien de matchs les Bleus ont perdu avec des conséquences ? Allemagne en 2014 et Portugal en 2016. En compétition, cette équipe est injouable, tu ne peux pas la déstabiliser”, a indiqué le consultant de RMC.