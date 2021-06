Pippo Inzaghi a essayé de trouver les différences entre l’attaquant portugais, Cristiano Ronaldo, et le Français, Kylian Mbappé.

« Cristiano a cette capacité de comprendre vite où ira le ballon. Repensez au but contre l’Allemagne : son mouvement libère en théorie son partenaire et l’enferme au milieu des défenseurs adverses et au lieu de cela, les choses se passent exactement comme Cristiano l’avait prévu. Un but facile en exécution, mais exceptionnel en mouvement. Et Cristiano en fait beaucoup comme ça, avec un grand détachement », a indiqué Inzaghi dans un journal italien.

Avant d’ajouter : « Mbappé a ce changement de rythme. (…) Mais j’aime encore plus la facilité avec laquelle il fait la différence même au mètre près : il est dévastateur dans les petits et grands espaces. Un phénomène. Pour le moment il semble un peu moins attiré par les buts que Cristiano. Mbappé est supérieur en dribble serré et en vitesse. Cristiano de la tête et dans le démarquage est inaccessible et frappe indifféremment à droite et à gauche avec la même efficacité, chose sur laquelle Mbappé peut encore grandir. »