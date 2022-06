Menacé par les velléités de départ de Sadio Mané et Mohamed Salah, Liverpool se renouvelle en attaque. Après l’arrivée de Darwin Nunez, les Reds vont chiper Marco Asensio au Real Madrid.

Après une saison riche en rebondissements ponctuée de titres mais aussi de désillusions, Liverpool est d’ores et déjà entré dans une période estivale houleuse alors que les dossiers chauds s’accumulent. Enivrées par de nouveaux horizons, Jürgen Klopp doit envisager le départ de ses deux stars emblématiques. Tous deux en fin de contrat en juin 2023, le transfert de Sadio Mané vers le Bayern Munich serait bouclé tandis que l’avenir de Mohamed Salah est plus flou que jamais. Si son nom a été relié au Paris Saint-Germain ainsi qu’au FC Barcelone, l’Egyptien souhaiterait quitter les Reds à l’issue de son contrat afin d’avoir les pleins pouvoirs sur son avenir. Des départs que Liverpool tentent d’anticiper lors de ce mercato estival pour Jürgen Klopp ne soit pas pris sur le fait. Dans ce sens, l’arrivée de Darwin Nunez a été officialisée et devrait rapidement être consolidée par une nouvelle recrue en provenance du Real Madrid.

D’après les informations publiées par Todo Fichajes, Marco Asensio, qui a de nombreux courtisans à travers l’Europe, aurait trouver un accord verbal avec Liverpool dès cet été et n’attendrait plus que les négociations aboutissent entre les Reds et le Real Madrid. En discussions depuis plusieurs mois, Liverpool est parvenu à convaincre l’Espagnol qui souhaite retrouver une véritable importance dans un projet sportivement séduisant. Auteur d’une saison mitigée avec 12 buts et 2 passes décisives en 42 rencontres disputées, il est un véritable pari tenté par Jürgen Klopp. A l’heure actuelle, seules les exigences du Real Madrid freine l’opération. Pour essayer de rentabiliser son départ, avant qu’il ne parte libre en 2023, les Madrilènes espèrent pouvoir tirer 40 millions d’euros de son transfert. Un montant que les Reds seraient prêts à débourser après la vente de Sadio Mané. Affaire à suivre…