La rumeur courrait depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Après 20 années passées à l’ASSE, Jessy Moulin quitte le club. Le gardien s’est engagé avec l’Estac, de retour en Ligue 1 cette saison.

«Jessy Moulin rejoint l’ESTAC ! Le portier de 35 ans a signé un contrat de 2 saisons dans l’Aube après avoir passé plus de 20ans à l’ASSE ! Bienvenue à Troyes Jessy !», a déclaré le club de Troyes dans un communiqué.

🗣 Jessy Moulin rejoint l’ESTAC !

Le portier de 35 ans a signé un contrat de 2️⃣ saisons dans l’Aube après avoir passé plus de 20ans à l’@ASSEofficiel ! ✍️

De son côté, l’ASSE a tweeté un texte plein d’émotions. « Après 22 ans à défendre avec fierté et passion le maillot Vert, Jessy Moulin quitte l’ASSE et rejoint l’ESTAC. Pour ton sérieux mais aussi tes rires, ton dévouement et ton exemplarité, merci !»