L’ultimatum que le Real Madrid avait lui-même fixé à ce lundi, 18h, a expiré. Mais c’était du bluff ! Le club espagnol va poursuivre les négociations jusqu’à la dernière minute du mercato !

Toujours à mi-chemin entre Paris et Madrid, Kylian Mbappé pourrait faire l’objet d’une troisième offre avoisinant les 200 millions d’euros dans les prochaines heures. Alors que la fin du mercato semble imminente, le Real Madrid préparerait en effet une troisième offre pour Kylian Mbappé dans les prochaines heures avoisinant les 200 millions d’euros, d’après les informations de L’Equipe. Reste à savoir quelle sera la réponse du PSG, qui a déjà balayé deux offres de 160 et 180 millions d’euros, et qui ne semble pas déterminé à vendre son prodige.

Pour rappel, le directeur sportif parisien Leonardo avait confirmé la semaine dernière que Kylian Mbappé souhaitait quitter le PSG. Il a également indiqué que les négociations avec le Real Madrid n’aboutiraient qu’aux conditions du club parisien. D’après divers médias, le club de la capitale attendrait entre 200 et 220 millions d’euros pour lâcher Mbappé cet été. Pour rappel, le PSG avait dû débourser 180 millions d’euros pour l’arracher à l’AS Monaco en 2017. Affaire à suivre…