Jonatan MacHardy, consultant pour RMC, est totalement contre le salary cap instauré par l’ASSE pour cette nouvelle saison.

« Cette idée du salary cap, je trouve qu’elle est absurde. C’est vraiment mettre un pansement sur une jambe de bois. C’est une réaction un peu hystérique face à des difficultés conjoncturelles rencontrées par l’ensemble du football français avec la crise sanitaire traversée. Sur le principe c’est intéressant, ça a été appliqué à l’AS Saint-Etienne durant un certain temps. Mais le problème est que les clubs de Ligue 1 évoluent dans un marché à l’échelle internationale, il y a la concurrence des clubs d’autres pays, qui en plus de ne pas avoir de salary cap ont pour certains des avantages en termes de fiscalité. Ce serait se tirer une balle dans le pied à l’échelle européenne. On se plaint des résultats de nos clubs français dans les compétitions européennes, à l’exception du Paris Saint-Germain. Mais faisons ça, mettons le salary cap et nos clubs en Ligue Europa seront encore pires. C’est la pire des solutions », a indiqué le consultant de RMC.