Aux dernières nouvelles, la situation se complique encore au PSG notamment autour du cas Achraf Hakimi.

Après la remontada du Real Madrid en Ligue des champions et la défaite du week-end dernier en championnat contre l’AS Monaco (0-3), la situation continue de s’envenimer au Paris Saint-Germain. D’après les informations de nos confrères de chez RMC Sport, la guerre a pratiquement été déclarée en interne entre le clan des Sud-Américains et les joueurs francophones. « C’est un peu le retour des deux camps », a confié un membre de la délégation parisienne. « Avec les Sud-américains d’un côté et certains francophones de l’autres. Et la défaite à Monaco a un peu fait exploser tout ça. Heureusement qu’il y a la trêve pour que tout le monde puisse laisser passer un peu de temps. »

En interne les reproches sont toujours les mêmes, à savoir les « passe-droits », le « manque de sévérité du club envers certains joueurs » et « l’implication de certains ». RMC Sport précise par ailleurs qu’un départ de Kylian Mbappé cet été pourrait précipiter celui d’un autre titulaire indiscutable de l’équipe : Achraf Hakimi. Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan contre plus de 70 millions d’euros, le latéral marocain est très proche du buteur français et beaucoup moins de ses coéquipiers sud-américains.

« Il n’est d’ailleurs pas rare de voir sur le terrain, le défenseur s’agacer du manque d’altruisme de certains joueurs à son égard. Il n’est pas rare non plus de voir ensuite cet agacement être verbalisé par l’ancien Madrilène auprès de ses proches », ajoute le média précédemment cité. Reste à savoir si Mauricio Pochettino trouvera les mots pour apaiser la situation avant la fin de la saison.