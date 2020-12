Décidément en cette fin d’année 2020 c’est la valse des journalistes sportifs ! Si bon nombre d’entres eux vont être licenciés par Mediapro et sa chaîne « Téléfoot » qui devrait donc fermer dans les jours à venir, c’est aussi le cas de Stéphane Guy avec Canal +.

Journaliste éminent de la chaîne depuis plus de 20 ans, Stéphane Guy devrait rapidement perdre son emploi au sein du groupe canal. Les patrons de la chaîne aurait pris cette décision suite aux propos tenus par le commentateur sportif et spécialise de la Premier League après le départ et le licenciement de son collègue Sébastien Thoen. Guy a soutenu ce dernier en postant un message : « Je veux saluer l’ami Sébastien Thoen qui n’a pas eu la sortie qu’il aurait méritée », avait-il indiqué lors de la rencontre de Ligue 1 entre Montpellier et le Paris Saint-Germain diffusée sur les antennes de Canal +. Une décision qui reste encore floue en interne mais le journaliste devrait se retrouver au chômage.