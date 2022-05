Auteur de nouvelles déclarations chocs lors de la cérémonie des trophées UNFP, Kylian Mbappé a enflammé la presse espagnole qui annonce son départ imminent direction le Real Madrid.

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a évidemment été interrogé sur son avenir lors de la cérémonie de remise des trophées UNFP. Habitué des déclarations chocs, le Français n’a rien révélé, ou presque… : « Il faut respecter toutes les parties. Je suis aussi pressé, mais il n’y a pas que moi. C’est fini, il manque des détails, mais c’est fini. Ma décision sera bientôt connue. » Des propos qui ont créé un véritable tsunami en Espagne. L’ensemble de la presse ibérique y est allée de son commentaire et semble unanime, le Français quittera le Paris Saint-Germain et portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.

Marca : « Au Real Madrid, ils restent confiants et calmes, et l’avenir du footballeur français, déjà en blanc, ne fait aucun doute. Ni les problèmes de droits à l’image, ni les chiffres de la prime à la signature, ni l’adéquation du Français au schéma d’Ancelotti. Aucun des différents problèmes qui pourraient obscurcir la fin de l’opération n’inquiète le Real Madrid. »

Andres Onrubia pour AS et la Cadena SER : « A Paris, ils sont nerveux. Il annoncera sa décision avant le 28 mai. Il pourrait le faire samedi lors de son dernier match avec le PSG. Je pense que ça pourrait être là car il pourra dire au revoir aux supporters et faire un discours. »