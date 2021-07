L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Gerson (24 ans) ce jeudi midi. Les Olympiens vont accueillir le milieu de terrain brésilien, considéré comme étant un véritable crack par beaucoup.

Cette fois c’est la bonne pour Gerson qui va devenir la deuxième recrue estivale de l’OM. Le club l’a annoncé sur son compte Twitter et son site internet il y a quelques minutes. Gerson a signé pour les cinq prochaines saisons soit jusqu’en juin 2026 et le montant de la transaction est de 25 millions d’euros, hors bonus liés aux performances individuelles et collectives et pourcentage sur une future plus-value. Passé par l’AS Roma par le passé, Gerson doit maintenant s’imposer en Europe et il sera très attendu par les fans olympiens. Bem vindo Gerson.