Annoncé de plus en plus proche du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait déjà signé son futur contrat avec les Blancos.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision officielle concernant son avenir. Mais en coulisses, le feuilleton s’accélère. Alors que certains médias évoquaient un accord avec le Real Madrid autour d’un contrat à plus de 50 millions d’euros par an, Marca va plus loin en affirmant que le Français a déjà signé son futur bail avec les Merengues.

Pour être précis, c’est l’ancien président du FC Barcelone Joan Gaspart, qui a lâché la bombe dans les colonnes du quotidien madrilène. « Je vais vous donner l’exclusivité. Kylian Mbappé a déjà signé au Real Madrid, j’en suis sûr. Je connais très bien Florentino Pérez (le président du Real Madrid, ndlr) et j’en suis sûr à 100%. »