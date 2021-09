Formé à Arsenal, Jack Wilshere vit une véritable descente aux enfers. Depuis ses débuts chez les Gunners, l’Anglais est passé par Bolton en prêt puis est parti libre pour West Ham avant d’atterrir à Bournemouth. Désormais sans club, il vit une traversée du désert.

« Je pense qu’il y a une idée préconçue à mon sujet, et c’est la réponse que j’ai reçue de certains clubs : c’est un grand joueur, mais il se blesse. Quand j’étais à Bournemouth, j’étais disponible pour jouer tous les matchs, il me semble comme une réponse plutôt vague. , parce que je peux jouer. C’est frustrant et ça te brise le moral. Surtout quand tu sais que tu t’entraînes tous les jours, mais tu ne peux pas faire grand chose. Tu dois continuer à courir et à t’entraîner, mais c’est dur et lourd. Surtout quand ce type arrive. De réponses. Au final on se demande s’il faut faire un effort tous les jours. Pourtant, j’attends toujours que cette opportunité se présente. »

J’ai un fils de 10 ans qui est fou de football, l’aime et regarde les informations de Sky Sports. Il comprend le football, mais c’est très difficile de le lui donner. Difficile d’expliquer ce qui se passe. Il a toujours me demande si j’ai déjà un club ou si quelqu’un m’aime, et je dis… non. Je pense que c’est tout ce que je peux lui dire. Je dois être honnête avec lui« , a-t-il déclaré pour le podcast Under the surface.