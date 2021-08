Ce soir, le Stade de Reims accueille le Paris Saint-Germain en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (20h45). Le point sur les compos.

Cette rencontre sera la première association entre Lionel Messi et Kylian Mbappé… et peut-être la dernière si le Français devait rejoindre le Real Madrid avant la fin du mercato ! Neymar devrait en revanche débuter sur le banc. Mais Messi peut-être également… Mauro Icardi et Sergio Ramos, blessés, sont absents du groupe, ainsi que Letellier, Dagba, Bernat et Kurzawa

De son côté, l’entraîneur rémois, Oscar Garcia, doit composer sans Doumbia, Zeneli, Donis, Hornby et Sierhuis, blessés.

Kylian Mbappé sera titulaire mais Lionel Messi remplaçant, tout comme sans doute Neymar. On ignore à cet instant qui débuterait en attaque aux côtés de Mbappé, si cette double absence de Messi et Neymar au coup d’envoi se confirmait.

Voici les compositions probables réactualisées. Les compos officielles vont tomber d’un instant à l’autre.