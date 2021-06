En fin de contrat avec le FC Barcelone à la fin du mois de juin, Lionel Messi devrait bel et bien rester en Catalogne la saison prochaine. Malgré tout, le Paris Saint-Germain reste dans la course comme le précise son président.

Dans un entretien accordé à « l’Equipe » ce lundi matin, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s’est confié sur le mercato et bien d’autres sujets. Il revient aussi sur le dossier Lionel Messi et ne ferme aucune porte à l’heure actuelle. « Vous me faites rire. Je vous l’ai dit, je ne parle pas des dossiers en cours», a-t-il lancé, évasif, avant de poursuivre. «Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c’est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous – pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n’est pas possible de tous les faire venir, d’autant qu’on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique, » a expliqué le boss du PSG. Si l’Argentin va très certainement jouer au FC Barcelone la saison prochaine, un départ n’est pas à exclure dans un an ou deux ans. Affaire à suivre…