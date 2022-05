Gareth Bale va bel et bien quitter le Real Madrid à l’issue de cette fin de saison. Le joueur Gallois ne restera pas en Espagne et il ne sera plus un membre de l’effectif du Real Madrid à partir du mois de juin.

Agent de l’ancien joueur des Spurs de Tottenham, Jonathan Barnett a évoqué l’avenir de son joueur et il confirme une chose. “Gareth va quitter le Real Madrid.” Une confirmation dans les colonnes de ‘Record.’ sortie ce lundi. Son agent évoque l’avenir de Gareth Bale et il assure que ce dernier ne restera pas à Madrid. “Nous devons attendre de voir ce que fait le Pays de Galles. Tout dépend si l’équipe se qualifie pour la Coupe du monde, alors nous prendrons une décision, qui peut varier si le Pays de Galles va à la Coupe du monde ou non. » A expliqué son agent qui aura pour mission, de trouver un nouveau point de chute à son joueur pour l’avenir.