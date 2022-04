Ce samedi, le Stade Rennais défiait l’OGC Nice sur sa pelouse, au terme d’une rencontre qui s’est conclue 1 but partout entre les deux candidats à la Ligue des Champions. Christophe Galtier ayant préconisé l’assurance défensive durant le match, ce sont donc les Rennais qui ont eu la grande majorité du temps la possession.

Par conséquent, ce sont les Bretons qui ont fini à la tête du classement des joueurs ayant touché le plus de ballons. Et les deux joueurs du SRFC qui ont été le plus sollicités sont les deux défenseurs centraux, Nayef Aguerd et Warmed Omari. Pour le premier, ce n’est pas une grande surprise, puisque Aguerd est le joueur qui touche le plus de ballons au sein de l’effectif du Stade Rennais. Ce week-end, le Marocain a élevé ses standards en touchant pas moins de 104 ballons, alors que son total moyen était de 79,08 par rencontre avant le match. De son côté, Omari en a touché 94, soit un score bien au-delà de sa moyenne sur la saison qui était de 59,88 ballons par match.