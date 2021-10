L’ancien attaquant international turc du Paris Saint-Germain Mevlüt Erding est revenu et a rendu hommage à son compatriote Cengiz Ünder.

Arrivé à Marseille lors du dernier mercato, Ünder réalise un très bon début de saison sous ses nouvelles couleurs et Erding trouve que c’est un joueur de très haut niveau avec un talent immense. « Il s’est réveillé en arrivant à Marseille, peut-être grâce à l’environnement, aux supporters… Ça ne me surprend pas de le voir réussir à l’OM. Cengiz, on l’a vu arriver très tôt en sélection, c’est un phénomène. Il frappe pied droit, pied gauche, il élimine facilement« , a-t-il déclaré dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 1.