Le milieu de 17 ans formé au PSG ne compte pas partir. Sa mère a déclaré au Parisien qu’il souhaitait s’intégrer au club, après avoir participé au match amical ce mercredi contre Sochaux.

“C’est que du bonheur pour lui. Il travaille pour prouver qu’il s’aguerrit progressivement. Kays a envie de porter le maillot parisien avec fierté. Il sait que plus on lui donne du temps de jeu, et plus il prend confiance en lui. Il écoute beaucoup les joueurs pros et se sent très à l’aise dans l’effectif professionnel. S’intégrer au club est sa priorité.“