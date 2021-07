Sergio Ramos va devenir un joueur du Paris Saint-Germain dans les heures à venir. Après Achraf Hakimi, un nouveau joueur vient renforcer le secteur défensif du club de la capitale.

Sur le plateau de « La Chaîne l’Equipe », le journaliste Erik Bielderamn a donné son avis sur cette arrivée. « Hakimi n’est pas la recrue la plus importante du mercato du PSG. C’est bien sûr important d’avoir un latéral droit de ce niveau mais un joueur spectaculaire comme Ramos qui peut impulser quelque chose. Cela peut être un énorme échec mais il y une énorme excitation du fait de voir ce défenseur arriver au PSG. Wijnaldum peut tout faire dans l’entrejeu et on se demande comment Liverpool l’a laissé partir. En plus, c’est un bon mec. Donc l’excitation vient pour moi plus du côté de ces joueurs. » L’Espagnol a passé sa visite médicale avec succès et sera présenté sous ses nouvelles couleurs.