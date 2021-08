Le journaliste britannique assure que la Liga va tout faire pour faciliter la signature de Lionel Messi au FC Barcelone cet été.

Pour le spécialiste du foot sud-américain chez Sky Sports Tim Vickery, Lionel Messi sera bel et bien un joueur du FC Barcelone la saison prochaine, malgré les rumeurs annonçant le sextuple Ballon d’or au Paris Saint-Germain.

« Il y a un éléphant dans la cuisine depuis un moment quand on pense à la façon dont l’accord pour Lionel Messi aurait pu être conclu financièrement étant donné la situation dans laquelle Barcelone s’était mis. Hier, cet éléphant a dressé sa trompe et renversé toutes les assiettes. Le club essaye maintenant de les remettre ensemble. Mais je ne peux pas croire une seule seconde que Barcelone abandonne sans se battre. Pour moi, cela n’a aucun sens du point de vue commercial, ni du point de vue de la ligue espagnole, de laisser partir leur plus grand atout. La Liga, c’était Cristiano Ronaldo au Real Madrid et Messi à Barcelone. Les deux étant partis, est-ce que le public asiatique va se réveiller aux premières heures du jour pour regarder un FC Barcelone sans Messi ? Je parie toujours qu’il finira par jouer à Barcelone. »