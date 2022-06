Dans quelques mois l’Equipe de France remet son titre de champion du monde en jeu. C’est au Qatar que les Bleus iront en novembre prochain pour conserver leur titre acquit en 2018.

Déjà sacrée championne du monde il y a quatre ans en Russie, l’équipe de France espère conserver son bien. Selon un simulateur utilisé utilisé par The Analyst, la France est favorite à sa propre succession avec 17,93% de chances de l’emporter. Derrière, on retrouve le Brésil (15,73%), l’Espagne (11,53%), l’Angleterre (8,03%) et la Belgique (7,90%). Le pays organisateur, le Qatar dispose de 0,35% de chances de victoire finale selon ce simulateur. Espérons que l’histoire se répétera…