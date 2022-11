Les supporters lensois peuvent dire merci à Franck Haise. Le stratège de 51 ans a définitivement replacé le RC Lens sur carte de l’élite française du football. Une deuxième place ultra solide (à 5 points seulement du PSG), une série de 5 victoires en 6 sorties et l’explosion de crack comme Kevin Danso, Seko Fofana ou encore Facundo Medina, bref le ciel est bleu dans le Nord. Ayant déjà perdu les services de gros noms comme Jonathan Clauss ou Christopher Wooh, Franck Haise a récemment dévoilé son plan pour le mercato hivernale :

« On veut garder tous nos joueurs et même peut-être essayer de renforcer l’équipe. Au moins sur un poste, on a des besoins vu les blessures, mais on a déjà un vrai groupe, il faut faire les choses correctement. »

Reste maintenant à savoir si les Sang et Or arriveront à être plus sexy que certains clubs qui font déjà du pied à Seko Fofana, en feu sur cette première partie de saison.