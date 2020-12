Aujourd’hui à 39 ans Zlatan Ibrahimovic réalise peut être l’une des meilleures saisons de sa carrière. Leader de la Serie A avec le Milan AC, le Suédois aurait pu quitter les Rossoneri mais Stefano Pioli a su trouver les mots pour le convaincre de rester.

Dans une interview accordée à « Sky Sport », le géant suédois est revenu sur cet épisode et remercie son entraîneur qui a tout fait pour qu’il reste au club durant l’inter saison. « Après les six premiers mois, je ne voulais pas rester, mais le coach m’a dit : si tu pars, tout change ici. Je voulais arrêter, Pioli m’a convaincu de rester à Milan. Et maintenant je suis trop bien . » Aujourd’hui l’ancien attaquant du PSG a inscrit 10 buts en 6 matchs de Serie A depuis le début de saison.