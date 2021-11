Le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri remporte le trophée de Golden Boy 2021 comme annoncé ce lundi matin par le célèbre quotidien italien « Tuttosport. »

Agé de 18 ans, Pedri succède même au palmarès à Erling Haaland l’attaquant du Borussia Dortmund lauréat l’année dernière. Pedri termine avec 318 points, devant un autre joueur du BVB à savoir Jude Bellingham avec 119 points. Auteur d’une saison 2020/2021 pleine avec 73 matches disputés (52 avec le Barça et 21 avec l’Espagne, entre les A et les espoirs), il a été la très grande révélation du FC Barcelone et ses bonnes performances en club lui ont permis de découvrir la sélection espagnole et notamment l’Euro 2020.