Le Brésil fait tourner les têtes avec un tout nouveau prodige. Sur le coup depuis déjà plusieurs mois, Naples et le Milan sont en difficultés alors que la Juventus attend patiemment son heure.

Kaio Jorge est un jeune prodige convoité à Santos. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 22 rencontres disputées, il est la nouvelle pépite que le football européen veut s’arracher. L’Italie est particulièrement pressente et les agents du joueur devraient bientôt faire leur arrivée sur la Grande Botte. Le Napoli et le Milan AC sont sur sa piste depuis plusieurs mois mais auraient essuyé un refus catégorique de l’attaquant brésilien. Selon CalcioMercato, son entourage serait en partance pour Turin afin d’avoir une entrevue avec les dirigeants de la Juventus. La concurrence est rude en Italie.