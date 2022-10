Jeune crack de Palmeiras, Endrick pourrait jouer un vilain tour au Barça et au PSG en rejoignant le Real Madrid pour 60 millions d’euros.

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais il va vite falloir le retenir. À 16 ans seulement, Endrick est la nouvelle sensation du football brésilien. Encore buteur ce week-end avec les U20 de Palmeiras, le petit prodige est déjà comparé à Pelé ou Neymar. De quoi attirer la lumière des projecteurs et l’intérêt des plus grands clubs de la planète. Le Paris Saint-Germain serait notamment sur les rangs depuis quelques mois, mais Luis Campos va devoir se frotter à la concurrence du FC Barcelone et du Real Madrid dans ce dossier XXL.

Dans son édition du jour, Marca annonce toutefois que les Merengues ont pris un train d’avance sur leurs concurrents. Pour cause, Endrick partage le même agent que Vinicius Jr. De quoi faciliter le transfert du phénomène brésilien – dont la clause libératoire avoisine les 60 millions d’euros – lorsqu’il aura atteint la majorité, en 2024. Affaire à suivre…