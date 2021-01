Buteur avec le Borussia Dortmund ce week-end après la belle victoire face au RB Leipzig, Jadon Sancho (20 ans) semble avoir enfin lancé sa saison.

Annoncé partant pour l’Angleterre et Manchester United l’été dernier, l’international anglais est toujours dans l’effectif d’Edin Terzic et semble décidé à poursuivre l’aventure avec les Marsupiaux. « De toute évidence, cette saison a été très difficile pour moi personnellement. Alors quand je savais que j’allais partir, je me suis concentré sur mon jeu et je suis devenu impatient de partir. Je travaille dur tous les jours à l’entraînement et, sur le terrain, donc je suis juste heureux de marquer mes buts et de donner des passes décisives », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par le « Manchester Evening news ».

Sous contrat au BVB jusqu’en juin 2023, Sancho est de retour en forme et son équipe a besoin de lui afin d’atteindre les objectifs et notamment ce huitième de finale de Ligue des Champions à venir contre le FC Séville dans quelques semaines. Valeur estimée à 100 millions d’euros par « Transfermarkt ».