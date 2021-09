Interrogé au sujet du meilleur joueur de Premier League, Stan Collymore estime que Lukaku est favori pour remporter ce trophée à la fin de la saison.

Ancien attaquant de Liverpool, Stan Collymore a décrypté le mercato estival des clubs anglais dans les colonnes du Daily Mirror. Une chronique dans laquelle il encense le nouveau buteur de Chelsea, Romelu Lukaku, qu’il imagine déjà comme meilleur joueur de Premier League cette saison devant des monstres comme Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk.

« Il n’y a aucun joueur qui est aussi important pour son équipe que Romelu Lukaku l’est pour Chelsea. J’étais sceptique lorsque Chelsea a payé plus de 115 millions d’euros pour un joueur de 28 ans en août et il est trop tôt pour dire si c’est un succès ou un échec. Il faudra attendre 20 ou 25 matchs pour que nous puissions juger, mais il a marqué quatre buts en quatre matchs pour les Blues et la Belgique. C’est un gros point positif, d’autant plus que Chelsea était sans attaquant et avait désespérément besoin d’en recruter un cet été. Il y a quelques fans de United qui disent que le retour de Cristiano est plus important que celui de Lukaku à Chelsea, mais je n’y crois pas. Si Chelsea devait perdre Lukaku pendant dix matches, cela aurait un impact énorme sur son objectif d’atteindre le top 4. En revanche, United a Cavani, Martial, Rashford, Sancho, Greenwood et Bruno Fernandes pour marquer les buts que Ronaldo ne marquerait pas s’il était absent. Le Belge est dans la fleur de l’âge et devrait porter l’équipe sur ses épaules en faisant la différence, comme l’a fait Didier Drogba. »