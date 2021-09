Mis au placard par Jorge Sampaoli alors qu’il venait de renouveler son contrat avec l’Olympique de Marseille, Jordan Amavi a disputé sa toute première rencontre de la saison face au SCO., (0-0). Une opposition qu’il débriefe en conférence de presse.

L’Olympique de Marseille a délivré une prestation décevante lors de son déplacement à Angers pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1, (0-0). Une performance collective loin d’être aboutie tout comme celle de Jordan Amavi, de retour sur les terrains après plusieurs mois de disette : « Très compliqué… Ce n’était pas facile, ce sont mes premières minutes depuis un moment donc c’est toujours compliqué. Comme je l’ai dit, en plus on est tombé sur une très bonne équipe. Il va falloir continuer à bosser et faire beaucoup mieux la prochaine fois. »