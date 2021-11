Cet été, le LOSC a désespérément cherché un deuxième attaquant afin de seconder le vétéran Burak Yilmaz. Une recherche brisé par les dernières heures du mercato et le rival de toujours : le RC Lens. Olivier Létang aurait souhaité acquérir les services d’Arnaud Kalimuendo mais le Parisien a rejeté les avances lilloises avant de s’engager avec le voisin lensois pour une deuxième saison consécutive. Un choix qu’il justifie.

« Si j’étais parti chez l’ennemi, à Lille, je me serais trahi, j’aurais trahi ma famille, le club, les supporters et toutes les personnes qui m’ont donné tout cet amour ici. C’est une belle équipe Lille, bien sûr, ce n’est pas la question. Mais je suis sang et or« , a affirmé Arnaud Kalimuendo dans les colonnes de L’Equipe.