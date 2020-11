Révélation de Premier League la saison dernière, Max Aarons est finalement resté à Norwich en Championship. Il raconte son transfert raté au FC Barcelone.

Pisté par le club catalan en début de mercato, il a finalement poursuivi sa carrière en deuxième division avec les Canaris. Aarons était dans le viseur du FCB qui a finalement recruté Sergiño Dest au poste de latéral droit. Il raconte cet épisode dans un podcast « Can we Come In ».

« Aussitôt que les négociations étaient rompues, je ne pouvais pas être brisé ou à terre. J’ai un travail à Norwich et je joue du mieux que je peux. C’est ce qui était le plus important pour moi à ce moment-là. » Agé de 20 ans, l’Anglais réussi un bon début de saison avec sa formation et a été titulaire à 13 reprises.