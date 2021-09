Convoité par l’OM, le Toulousain Amine Adli a finalement choisi le club allemand du Bayer Leverkusen. Il explique pourquoi.

« Au départ, c’est sûr que j’avais envie de réussir en Ligue 1. C’est le pays où je suis né, c’était mon rêve d’y jouer. Au final, j’ai eu des projets intéressants à l’étranger avec une réelle envie de me faire progresser dans ma carrière. (…) L’été a été stressant. C’était mon premier mercato avec une décision forcément importante pour ma carrière. J’avais beaucoup d’appréhension par rapport à mon choix et à comment les choses allaient se passer et à quel moment. Ce n’était pas vraiment un été facile. Je suis très heureux de pouvoir passer un palier dans ma carrière dans un club très familial, qui fait confiance aux jeunes, et avec beaucoup d’objectifs. Le projet autour de moi est assez concret. (…) J’ai aussi bien discuté avec le coach, Gerardo Seoane, qui en plus parle français. Au final, la philosophie du Bayer par rapport aux jeunes joueurs, le regard qu’ils avaient de moi et leur manière de faire m’ont convaincu. »

