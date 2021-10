Jules Koundé, actuellement avec l’équipe de France où il affrontera l’Espagne (dimanche 20h45) en finale de la Ligue des Nations. Julen Lopetegui, son entraineur en club a donné une interview à Marca où il exprime son bonheur de pouvoir compter sur un défenseur de haut niveau.

Jules Koundé ne cesse de repousser ses limites. Etincelant depuis de nombreuses semaines, le défenseur central qui est aussi capable d’évoluer sur le droit droit, s’est imposé au yeux de Didier Deschamps, qui l’a notamment sélectionné pour l’Euro 2020.

Dans une interview accordée à Marca, son entraîneur au FC Séville, Julen Lopetegui a fait l’éloge de son joueur en lui prévoyant une longue et belle carrière: « C’est un jeune garçon qui a passé un été complexe, mais qui est ici et à 100%. Il doit penser à avoir la même attitude avec laquelle il est arrivé. Les yeux écarquillés, désireux d’apprendre et s’améliorer. Il n’a que 22 ans et a une longue carrière devant lui, ce n’est pas encore un vétéran. Jules a une attitude fantastique, et donc il doit rester. »

Le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Séville, était proche de rejoindre, Chelsea, champion d’Europe en titre lors du dernier mercato estival mais les Blues n’ont pas trouvé d’accord avec le club andalou.