Dans quelques heures, Kévin Trapp va disputer la grande finale de l’Europa League avec l’Eintracht Francfort face aux Rangers. Avant ce duel face aux Ecossais, celui qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain a tenu à faire passer un message à son ancienne équipe qu’il n’oubliera jamais.

« Je pense que ma personnalité a beaucoup évolué parce que j’ai muri et j’ai gagné en expérience. Mon passage à Paris m’a sans doute aidé à me développer parce que j’ai joué avec de grands joueurs qui ont accompli de grandes choses et qui avaient beaucoup d’expérience. Le PSG a certainement contribué à faire de moi le gardien que je suis, » a assuré Trapp sur ‘Canal+’. Il sera titulaire dans les buts allemands ce soir pour cette finale de la C3 sur le pelouse du Stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville. Coup d’envoi à partir de 21 heures.