Le Paris Saint-Germain cherche un tout nouveau directeur sportif pour venir remplacer le Brésilien Leonardo au poste de DS. Les dirigeants pensent à Monchi du FC Séville mais ce dernier semble avoir d’autres ambitions pour l’avenir.

Si Neymar, Mbappé ou encore Di Maria sont sur le départ lors du prochain mercato estival, le PSG cherche aussi à se débarrasser de son directeur sportif brésilien comme l’a révélé le ‘Mundo Deportivo.’ Le club de la capitale apprécie le profil de Monchi qui gère les intérêts du FC Séville depuis quelques saisons. Malgré tout, le DS espagnol a refusé le poste et souhaite rester en Andalousie. « Monchi est heureux à San Fernando, où il vit et mène une vie plus ou moins discrète, et surtout à Séville, où il a tout le mérite de travailler sans que personne ne remette en cause ses décisions. Tout le contraire de ce que peut lui proposer le PSG. Monchi ne veut pas ça, surtout après avoir vécu quelque chose de similaire à petite échelle à Rome. Vous ne voulez pas faire la même erreur. Il n’envisage pas une offre d’ Al Khelaifi. » Ecrit le média Catalan. Un échec pour la direction parisienne