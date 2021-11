Duje Caleta-Car était présent en conférence de presse ce mercredi avant la réception de la Lazio, demain soir à 21h, en Ligue Europa. Le défenseur marseillais est revenu sur son retour au plus haut niveau.

« Je me sens vraiment bien. Je peux dire que je suis dans ma meilleure forme. Les derniers mois étaient difficiles pour moi. J’ai beaucoup de confiance. Je suis très content d’être de retour, de ressentir l’atmosphère de joueur et d’aider l’équipe. Je suis vraiment content maintenant. Je profite. C’était difficile au mois d’août. C’était contrasté, car j’ai aussi eu la plus grande joie de ma vie, je suis devenu papa, je savais que ça allait être difficile de retrouver le jeu, je n’ai jamais douté de moi. Je suis heureux de jouer au Vélodrome et jouer avec les gars, je fais tout pour rester en forme et qu’on continue à gagner » explique le défenseur croate de l’OM. Gagner les Marseillais devront le faire demain soir dans un match déjà vital pour leur avenir européen.