Les Colchoneros sont sans aucun doute l’équipe ayant une des meilleures réputations pour leur défense en Europe. Pour étoffer leur effectif, les Madrilènes se placent sur un défenseur de l’Atalanta, visé aussi par City. Ce joueur, c’est l’italien Giorgio Scalvini (18 ans).

Cette fiabilité défensive des Colchoneros a un peu été remise en question l’année dernière, et le club de la capitale compte bien y remédier avec un atout de taille. Giorgio Scalvini est un véritable diamant pour les Italiens et commence à attirer l’œil des plus grands clubs européens.D’une valeur de 10 M€ et sous contrat jusqu’en juin 2023, le joueur pourrait quitter les actuels premiers de Série A pour rejoindre les Colchoneros ou les Citizens. Reste à voir lequel des deux clubs attirera la pépite italienne dans ses rangs.