À seulement 15 ans, le prodige argentin Gonzalo Sosa est déjà pisté par les plus gros clubs de la planète.

D’après les informations du quotidien AS, les plus grandes écuries du football se battent déjà pour recruter la nouvelle pépite du championnat argentin, Gonzalo Sosa. Âgé d’à peine 15 ans, le milieu offensif du Racing serait notamment pisté par le Paris Saint-Germain, Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid. Et si les Merengues semblaient avoir un temps d’avance sur ses concurrents, la donne aurait changé ces derniers jours à en croire le média espagnol.

En effet, les trois autres clubs sont récemment entré en contact avec l’entourage du joueur, qui a déjà hâte de découvrir le football européen. Le PSG serait même allé plus loin en envoyant ce jeudi des émissaires du club en Argentine pour tenter de convaincre le crack de 15 ans de signer en Ligue 1. Le champion de France prévoit de prendre 50% des droits du joueur et de le laisser au Racing jusqu’à ses 18 ans, en 2023. Si la signature se fait, le Real Madrid verrait le PSG s’emparer de l’un des joueurs les plus prometteurs d’Argentine. Cependant, tout reste encore jouable pour la formation de Zinedine Zidane. Des proches de Gonzalo Sosa ont indiqué qu’un transfert au Real Madrid serait pour lui comme « toucher le ciel du bout des doigts ».