Il est en très grande forme depuis ce début de saison : le milieu de terrain Seko Fofana porte le RC Lens très haut en Ligue 1. Son efficacité et ses récentes performances feraient à priori baver Liverpool.

L’Ivoirien de 27 ans est un facteur clé de la réussite du RC Lens, désormais deuxième de cet exercice 2022. Forcement quand on est l’auteur de grosses performances dans une écurie qui carbure, on attire pas mal de monde. A en croire les informations du journaliste Ignazio Genuardi, les Reds (en carence d’intensité sur leur milieu de terrain) surveillerait le dossier Fofana de très près. Cependant, alors qu’on l’annonçait parisien au mercato estival, l’Elephant est sous contrat avec le club Sang et Or jusqu’en 2025.